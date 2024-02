UBS trekt koersdoel ASMI stevig op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft donderdag het koersdoel voor ASM International verhoogd van 430,00 naar 587,00 euro met een onveranderd Neutraal advies. Dit bleek uit een analistenrapport van de Zwitserse bank. "We zouden een beter instapmoment afwachten", adviseerden de analisten. Op dit moment is de verhouding tussen risico en rendement "niet aantrekkelijk genoeg". Wel verhoogde UBS de winstverwachting voor 2025 met 5 procent. En na 2025 gingen de taxaties zelfs met 10 tot 20 procent omhoog, omdat de bank er rekening mee houdt dat door AI smartphones en pc's een upgrade moeten krijgen. Het aandeel ASMI noteerde donderdag 2,7 procent lager op 552,00 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.