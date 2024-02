Resultaten Fugro trekken aan

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft in het vierde kwartaal meer omzet en een hoger resultaat geboekt, terwijl de bodemonderzoeker ook weer dividend wil uitkeren. Dit bleek donderdag voorbeurs uit cijfers van het bedrijf.

Fugro boekte over het vierde kwartaal van het afgelopen boekjaar een omzet van 560,1 miljoen euro tegen 453 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De vergelijkbare omzetgroei bedroeg 28,2 procent.

De aangepaste EBITDA steeg over de verslagperiode van 49,8 miljoen euro naar 101 miljoen euro.

De aangepaste EBIT steeg van 17,2 naar 64,2 miljoen euro, waardoor de marge steeg van 3,8 naar 11,5 procent.

Netto verdiende Fugro over heel 2023 op een omzet van 2,2 miljard euro krap 255 miljoen euro. Dat was in 2022 nog 74 miljoen. In heel 2023 kwam de marge ook uit op 11,5 procent tegenover 6,1 procent in 2022.

Het orderboek stond eind 2023 op 1,48 miljard euro, een stijging met 6,3 procent.

De kasstroom steeg in het vierde kwartaal op jaarbasis van 29,2 miljoen euro naar 136,2 miljoen euro. Over heel 2023 was dit 213,3 miljoen euro tegen 23,9 miljoen euro een jaar eerder.

Fugro stelde bij de publicatie van de derdekwartaalcijfers al te rekenen op een aanhoudende sterke omzetgroei en EBIT-marge voor het gehele boekjaar.

ING verwachtte over het vierde kwartaal een omzet van 544 miljoen euro bij een EBITDA van 79 miljoen euro, voornamelijk door de prestaties van de maritieme tak. De EBIT raamde ING op 40 miljoen euro, met een marge van 10,6 procent.

Dividend

Fugro stelde over 2023 een dividend voor van 0,40 euro per aandeel Fugro. Het bedrijf keerde jarenlang geen dividend uit. ING hield al rekening met een dividend van 0,40 euro per aandeel.

2023

Over heel 2023 kwam de EBITDA uit op 397,3 miljoen euro tegen 230,4 miljoen euro een jaar ervoor en de EBIT bedroeg 252,1 miljoen tegen 107,6 miljoen euro over geheel 2022.

Jefferies raamde de EBIT over 2023 op 214 miljoen euro.

Schuld

De nettoschuld van het bedrijf daalde van 207,4 miljoen euro eind december 2022 naar 110,5 miljoen euro eind 2023. De schuldratio kwam uit op 0,3 aan het eind van 2023.

Outlook

Voor 2024 rekent Fugro op een verdere omzetgroei, aangedreven door de energiemarkten, met een EBIT-marge die binnen de bandbreedte van 11 en 15 procent moet vallen.

Het bedrijf verwacht dit jaar circa 250 miljoen euro aan investeringen te doen.

Fugro streeft voor 2027 nog steeds naar een EBIT-marge van 11 tot 15 procent, een vrije kasstroom van 6 tot 9 procent van de omzet en een rendement op geïnvesteerd kapitaal van meer dan 15 procent.

De onderneming verwacht een omzet van 3,0 tot 3,5 miljard euro in 2027 dankzij hogere volumes, prijsbeleid, operationele leverage, kostenbeheersing en een verbeterde mix met hogere marges en terugkerende omzet.