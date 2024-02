Beursblik: meer dividend voorzien bij ASR Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASR Nederland

(ABM FN-Dow Jones) ASR Nederland zal donderdag een hoger dividend aankondigen, nadat in 2023 aanzienlijk meer kapitaal werd gecreëerd, terwijl de solvabiliteit daalde door de transactie met Aegon. Dat is de consensusverwachting van analisten voor de jaarcijfers. De analisten rekenen voor 2023 op een dividend per aandeel van 2,91 euro, tegen 2,70 euro een jaar eerder. ASR Nederland genereerde in 2023 autonoom 935 miljoen euro aan kapitaal, verwachten de analisten. Een jaar eerder was dit nog 653 miljoen euro. Dit zou een versnelling betekenen in de tweede helft van het jaar, met 521 miljoen euro, tegen 414 miljoen in de eerste jaarhelft. De solvabiliteit zou per eind 2023 zijn gedaald tot 174 procent, van 215 procent halverwege het jaar, onder invloed van de overname van Aegon Nederland. Bij de halfjaarcijfers kondigde ASR Nederland al aan dat na de overname van Aegon Nederland de solvabiliteit zou dalen tot ruim 185 procent. Voor 2024 rekenen de analisten erop dat ASR 1,22 miljard euro kapitaal genereert, terwijl de solvabiliteit zou moeten herstellen tot 189 procent en het dividend verder stijgt tot 3,14 euro per aandeel. ASR Nederland publiceert de resultaten donderdag voorbeurs. Bron: ABM Financial News

