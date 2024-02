DGB breidt uit naar Frankrijk Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Projectontwikkelaar DGB breidt uit naar Frankrijk en streeft naar een Franse beursnotering. Dat maakte het bedrijf donderdag voorbeurs bekend. "Deze uitbreiding naar de Franse markt is een weloverwogen stap, gedreven door ons huidige aandeelhoudersbestand en onze sterke verbindingen met West-Afrika", lichtte DGB toe. Dit betekent ook dat de website naar het Frans is vertaald en persberichten voortaan ook in het Frans verschijnen. Met een notering aan de Franse beurs zou DGB een dubbele notering verkrijgen, naast de notering die het bedrijf momenteel in Amsterdam heeft. Updates hierover worden later in 2024 verwacht. DGB stelde donderdag momenteel een marktkapitalisatie te hebben van 6 miljoen euro met een activawaardering van de boekwaarde van 23 miljoen euro. Het bedrijf heeft nu 19 natuurprojecten in beheer en 60,1 miljoen CO2-certificaten. info@abmfn.nl

