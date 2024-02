UBS verlaagt koersdoel AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft vrijdag het koersdoel voor AkzoNobel verlaagd van 78,00 naar 74,00 euro met handhaving van het advies op Neutraal. Dit bleek uit een rapport van analist Geoff Haire. Na de kwartaalcijfers over het vierde kwartaal verlaagde de analist zijn winsttaxaties voor de periode 2024 tot en met 2026 met gemiddeld 5 procent per jaar. "De verlaging van de winst is het gevolg van tegenvallende wisselkoerseffecten, hogere financieringskosten en het feit dat de voordelen van de grondstoffendeflatie in het derde kwartaal van 2024 verwaarloosbaar worden", aldus Haire. De analist voorspelt tussen 2024 en 2028 een autonome groei van 2 tot 3 procent per jaar, "afhankelijk van het vermogen van het management om de prijzen te verhogen met minimaal 1 procent per jaar en de terugkeer van volumegroei", zei de analist. Het onlangs aangekondigde herstructureringsprogramma zal volgens UBS naar verwachting pas in 2026 of 2027 worden afgerond, "als gevolg daarvan verwachten we dat de verbetering van de EBITDA-marge in 2024 en 2025 80 basispunten per jaar zal bedragen, en 110 basispunten in 2026 en 2027. Wel denkt UBS dat de doelen van AkzoNobel voor de middellange termijn haalbaar zijn en liggen de verwachtingen van de Zwitserse bank voor het lopende eerste kwartaal 6 procent hoger dan de consensus. Voor heel 2024 zit UBS dan weer 3 procent onder consensus. Het aandeel AkzoNobel noteerde vrijdag 1,0 procent hoger op 69,20 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.