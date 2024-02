ING verhoogt koersdoel Universal Music Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft dinsdag het koersdoel voor Universal Music Group verhoogd van 30,00 naar 31,50 euro met een herhaling van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een rapport van analisten van de bank. ING denkt dat de aangepaste EBITDA-marge van UMG in het afgelopen vierde kwartaal iets hoger zal uitvallen dan de consensus voorziet, mede dankzij prijsverhogingen bij Spotify. Maar door wisselkoerseffecten liggen de omzettaxaties van de bank juist iets lager dan de consensus. Wel benadrukte ING dat zowel de eigen verwachtingen als de consensus in lijn is met de outlook van UMG zelf. Het muziekbedrijf rekent op een margeverbetering van minimaal 100 basispunten. Volgens ING deed het aandeel UMG het in 2023 prima met een stijging van meer dan 20 procent sinds eind oktober. Ook trok het aandeel zich niet veel aan van het conflict dat het muziekbedrijf uitvecht met TikTok. ING merkte verder op dat er vermoedelijk een beleggersdag door UMG zal worden georganiseerd. De bank verwacht dat UMG dan overstapt van een doelstelling van een EBITDA-marge van ongeveer 25 procent naar een outlook van EBITDA-groei. Het aandeel Universal Music Group noteerde dinsdag 0,3 procent lager op 27,42 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.