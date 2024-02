Jefferies: Randstad biedt genereus dividend Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Randstad keert over 2023 een genereus dividend uit. Dit vinden analisten van zakenbank Jefferies, zo bleek dinsdag uit een analistenrapport. Randstad zal over 2023 2,28 euro per aandeel uitkeren, en dat is genereuzer dan verwacht. Jefferies ging uit van 2,10 euro per aandeel. Ook keert het bedrijf een speciaal dividend uit van 1,27 euro per aandeel. Wel wezen de analisten erop dat de omzet in het vierde kwartaal sterker daalde dan verwacht, maar Jefferies zag de EBITA overeenkomen met de verwachtingen. De trend die Randstad uit het vierde kwartaal zag doorzetten in januari van dit jaar impliceert volgens Jefferies voor die maand een autonome omzetafname van 9 procent. Als die trend zich dan doorzet in het hele eerste kwartaal komt de omzet autonoom op jaarbasis dus ook 9 procent lager uit. De analistenconsensus houdt het tot nu toe op een afname van 4,9 procent. Jefferies heeft een Underperform advies op Randstad met een koersdoel van 40,00 euro. Bron: ABM Financial News

