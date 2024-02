Jefferies verhoogt koersdoel Unilever Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank Jefferies heeft vrijdag het koersdoel voor Unilever verhoogd van 33,00 naar 34,00 Britse pond met handhaving van het advies op Underperform. Dit bleek uit een analistenrapport van de zakenbank. Jefferies heeft daags na de publicatie van de resultaten over 2023 door Unilever de raming voor de autonome omzetgroei voor 2024 verhoogd van 2,4 naar 3,3 procent op basis van de prijsontwikkeling in Europa en de volumegroei in de VS in het vierde kwartaal, vooral bij de tak 'Prestige Beauty & Wellness' en waarvan Jefferies verwacht dat deze groei dit jaar aanhoudt. Die 3,3 procent waar Jefferies op rekent, zit wel aan de onderkant van de outlook van Unilever zelf, van 3 tot 5 procent groei. Jefferies verwacht verder een operationele marge van 16,8 procent voor dit jaar. Eerder ging de bank uit van 16,5 procent. Jefferies verhoogde verder raming voor de winst per aandeel voor 2024 en 2025 met 2,5 procent. Punt van aandacht is volgens Jefferies dat Unilever dan wel niet zo te spreken is over het huidige concurrentieprofiel, maar niet expliciet aangeeft hoe het dit gaat verbeteren. info@abmfn.nl

