CFO Adyen tempert enthousiasme Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Adyen denkt dat de groei in 2024 aan de onderkant van de outlook zal uitkomen. Dit zei CFO Ethan Tandowsky donderdag in een toelichting op de cijfers die de Amsterdamse betaalspecialist voorbeurs publiceerde. En de financieel topman was ook aan de voorzichtige kant over de winstmarges voor dit jaar. Adyen kondigde vorig jaar tijdens een beleggersdag aan dat het de komende drie jaar de omzet jaarlijks met ruim 20 tot bijna 30 procent wil laten groeien. In 2026 zal de EBITDA-marge volgens Adyen weer boven de 50 procent liggen. Deze outlook werd donderdag herhaald. Het aandeel Adyen steeg donderdagmiddag 22 procent naar 1.443,80 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.