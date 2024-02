Forse winstval Alibaba Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Alibaba heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet geboekt, maar de winst daalde juist fors. Dit bleek woensdag uit de publicatie van de cijfers over het kwartaal dat eindigde op 31 december 2023. De omzet steeg op jaarbasis met 5 procent tot 260,4 miljard yuan, omgerekend circa 36,7 miljard dollar. Onder de streep restte een nettowinst van 10,7 miljard yuan, ofwel een daling van maar liefst 77 procent. Dit had vooral te maken met een waardedaling van de aandelenbelangen. Ook werd er een afwaardering gedaan op Sun Art en Youku. Exclusief onder meer waardedalingen, afwaarderingen en aandelencompensatiekosten liep de winst met 4 procent terug. De aangepaste EBITDA steeg met een procent tot 59,6 miljard yuan, bij een marge van 23 procent. Een jaar eerder bedroeg de marge nog 24 procent. De operationele kasstroom liep met 26 procent terug tot 64,7 miljard yuan. De vrije kasstroom daalde zelfs met 31 procent, vooral vanwege toegenomen investeringen en enkele eenmalige factoren, waaronder de timing van belastingen en veranderingen in werkkapitaal. In heel 2023 werd er voor circa 9,5 miljard dollar aan eigen aandelen ingekocht. Het bestuur van Alibaba gaf bovendien groen licht om het inkoopprogramma, dat loopt tot eind maart 2027, met 25 miljard dollar te verhogen. Dit betekent dat Alibaba nog voor 35,3 miljard dollar aan eigen aandelen zal inkopen in de komende drie jaar. Bron: ABM Financial News

