Koersalarm: aandeel MorphoSys in de lift na overnamegeruchten

Beeld: Novartis

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel MorphoSys stijgt maandag fors, nadat persbureau Reuters meldde dat Novartis vergevorderde gesprekken voert om de biofarmaceut over te nemen. Reuters baseerde zich op bronnen bekend met de onderhandelingen. Hoeveel er met een eventuele deal gemoeid is, meldde Reuters niet. Het aandeel MorphoSys noteerde maandag circa 40 procent hoger. info@abmfn.nl

