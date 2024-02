Adidas verwacht trage jaarstart

(ABM FN-Dow Jones) Adidas verwacht dat het jaar 2024 stroef zal beginnen, om vervolgens elk kwartaal te verbeteren. Dat stelde de Duitse fabrikant van sportartikelen in een vooruitblik op het nieuwe jaar, die beleggers tegenviel.

Adidas mikt voor dit jaar op een omzetgroei van circa 5 procent, afgezien van valutaschommelingen, wat flink lager is dan de consensusverwachting van 9 procent.

Voor de operationele winst is de doelstelling bovendien ongeveer 500 miljoen euro in 2024, wat ook veel minder is dan de consensusverwachting van 1,3 miljard euro.

Ook rivaal Puma verlaagde vorige week de verwachtingen en daarom was wel verwacht dat wisselkoerseffecten op de brutomarge zouden drukken, stelde Deutsche Bank. Adidas is nu echter wel erg voorzichtig geworden voor dit jaar, volgens de bank.

De voorlopige jaarresultaten over 2023 die Adidas bekendmaakte, lagen wel boven de doelen die Adidas had afgegeven. De omzet was vlak, afgezien van valutaschommelingen, waar het bedrijf een omzetdaling met enkele procenten had voorspeld. De gerapporteerde omzet daalde met 5 procent tot 21,4 miljard euro.

De operationele winst daalde van 669 miljoen naar 268 miljoen euro, maar was beduidend beter dan het operationele verlies van 100 miljoen euro dat het bedrijf als indicatie had gegeven. Ook de onderliggende operationele winst was met circa 200 miljoen euro beter dan de circa 100 miljoen euro in de eerdere outlook.

Het aandeel Adidas daalde donderdag ruim 4 procent.