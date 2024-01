TomTom samen met Mitsubishi Electric aan de slag met zelfrijdende auto's

(ABM FN-Dow Jones) TomTom en Mitsubishi Electric gaan samenwerken aan technologie om zelfrijdende auto’s mogelijk te maken. Dit maakte de Amsterdamse navigatiespecialist maandag bekend, zonder financiële details te delen.

De High Definition kaarten van TomTom zullen worden gecombineerd met de High-Definition Locator van Mitsubishi Electric, om autofabrikanten een nauwkeurige en geïntegreerde oplossing te bieden voor de nieuwe generatie voertuigen.

De samenwerking biedt bedrijven volgens TomTom hardware-oplossingen die uiterst nauwkeurige navigatiegegevens leveren die nodig zijn voor geautomatiseerd rijden.

