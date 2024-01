ForFarmers rondt overname Piast Pasze af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ForFarmers

(ABM FN-Dow Jones) ForFarmers heeft via dochter Tasomix de overname van Piast Pasze afgerond. Dit maakte het veevoederbedrijf donderdagochtend bekend. Er werd aan alle voorwaarden omtrent de transactie voldaan, inclusief de toestemming van de lokale mededingingsautoriteiten. De overname werd op 25 juli vorig jaar aangekondigd. De totale overnamesom betreft een combinatie van een betaling aan de aandeelhouders van Piast en een over te nemen schuld en wordt voldaan in lokale valuta, wat ongeveer 30,6 miljoen in euro's bedraagt. Tasomix en Piast gaan hun voeractiviteiten samenvoegen, waarmee het volume van Tasomix in Polen met 410.000 ton wordt uitgebreid en de positie in vooral de vleeskuikensector wordt versterkt. Bron: ABM Financial News

