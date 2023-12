SBM Offshore sluit nieuwe doorlopende kredietfaciliteit af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore heeft een nieuwe doorlopende kredietfaciliteit afgesloten met een waarde van 210 miljoen dollar voor de financiering van de bouw van Fast4Ward Multi-Purpose Floater scheepsrompen. Dit maakte de oliedienstverlener vrijdag nabeurs bekend. De looptijd van de kredietfaciliteit is achttien maanden met een verlengingsoptie voor nog eens zes maanden, zei SBM. "Terugbetaling zal naar verwachting plaatsvinden bij verkoop van de MPF-rompen of bij opname van de betreffende projectlening", aldus het bedrijf. In het kader van het Fast4Ward-programma van SBM Offshore zijn tot op heden acht gestandaardiseerde MPF casco's besteld, waarvan er zeven zijn toegewezen aan projecten en één de aanbestedingsactiviteiten ondersteunt. Bron: ABM Financial News

