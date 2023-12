Video: Chinese aandelen bieden kansen voor 2024 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Na een slecht 2023 voor Chinese aandelen belooft 2024 beterschap. Dit zei investment manager Simon Wiersma van ING Investment Office voor de camera van ABM Financial News. Klik hier voor: Chinese aandelen bieden kansen voor 2024 "Wij denken dat daar kansen liggen", aldus Wiersma over de Chinese beurs. Hij wijst op de lage waarderingen en de verwachting dat Beijing en de Chinese centrale bank extra gaan stimuleren. Kansrijk noemt Wiersma aandelen als Alibaba, Tencent en JD.com. Bron: ABM Financial News

