Azerion en grootaandeelhouder Principion maken nieuwe afspraken

Beeld: Azerion

(ABM FN-Dow Jones) Azerion en grootaandeelhouder Principion hebben afspraken gemaakt om hun relatie te vereenvoudigen. Dit maakte Azerion maandagochtend bekend. Zo worden verschillende leningen met elkaar verrekend, met als resultaat dat er één lening overblijft van ongeveer 18,5 miljoen euro van Azerion aan Principion. De vervaldatum van deze lening is 31 maart 2025 en op de lening geldt een rente van 4 procent per jaar. Daarnaast geeft Principion aan Azerion een pandrecht op ruim 10,5 miljoen aandelen Azerion. Dit is om zeker te zijn dat Principion de door Azerion verstrekte lening van 18,5 miljoen euro zal terugbetalen. Dit pandrecht vervalt zodra Principion de lening aflost. Ook krijgt Azerion een call optie op deze 10,5 miljoen aandelen. Bron: ABM Financial News

