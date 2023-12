Vopak rondt aankoop belang in EemEnergyTerminal af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Vopak heeft met succes de aanschaf van een belang van 50 procent in de EemsEnergyTerminal afgerond en verkocht zelf drie chemische terminals in Rotterdam. Dit maakte het tankopslagbedrijf vrijdag voorbeurs bekend. De intentie voor de aankoop van het belang in de EemsEnergyTerminal was al in april bekend gemaakt, maar de toezichthouder moest de transactie nog goedkeuren. De totale investering van Vopak om het belang van EemsEnergyTerminal te verwerven bedraagt iets meer dan 80 miljoen euro. Deze overname heeft een beperkte impact op de EBITDA-vooruitzichten van Vopak voor 2023. Het gaat bij deze terminal in de Eemshaven om een importlocatie voor LNG, ontwikkeld door Gasunie, nadat Rusland als toeleverancier wegviel na de inval in Oekraïne eind februari 2022. Daarnaast rondde Vopak de verkoop af van drie chemieterminals in Rotterdam aan Infracapital af voor een prijs van 407 miljoen euro. Na aftrek van transactiekosten en schulden, ontvangt Vopak 372 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.