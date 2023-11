Accyss haalt 34 miljoen op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Accsys

(ABM FN-Dow Jones) Accsys heeft met de plaatsing van 19,13 miljoen aandelen 13,2 miljoen euro opgehaald. Dit maakte Accsys dinsdag bekend, nadat voorbeurs de kapitaalverhoging werd aangekondigd. De aandelen werden geplaatst op 0,6935 euro per stuk. Het aandeel sloot dinsdag 1,7 procent lager op 0,7080 euro. In combinatie met nieuwe converteerbare obligaties haalde Accsys 34,2 miljoen euro op, waarvan 24,2 miljoen euro als ‘nieuw kapitaal’ voor het bedrijf werd bestempeld. De overige 10 miljoen ging naar aflossing van een eerdere converteerbare lening, Bron: ABM Financial News

