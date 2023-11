Gebrek aan bouw- en sloopafval drukt resultaat Renewi

(ABM FN-Dow Jones) Renewi heeft in de afgelopen twee kwartalen minder winst geboekt, door lagere prijzen voor grondstoffen en minder aanbod van bouw- en sloopafval, en gaat daarom meer kosten besparen. Dat bleek donderdag uit de halfjaarcijfers van het recyclingbedrijf met noteringen in Londen en Amsterdam.

De winst daalde van 53,4 miljoen naar 35,3 miljoen euro, terwijl ook de onderliggende EBIT op vergelijkbare wijze daalde van 75,2 miljoen naar 50,7 miljoen euro.

De omzet daalde licht, van 952 miljoen naar 937 miljoen euro in de eerste helft van het gebroken boekjaar, dat eindigde op 30 september.

De prijzen voor secundaire grondstoffen veroorzaakten de daling van het resultaat en de omzet stond onder druk door matige volumes van bouw- en sloopafval, aldus het bedrijf. "In deze periode keerden de prijzen van secundaire grondstoffen terug naar een normaler niveau, na de ongekende piek in Covid", stelde CEO Otto de Bont. Als reactie op de lagere volumes van bouw- en sloopafval neemt het bedrijf "krachtige maatregelen" om in de tweede helft van het boekjaar de kosten structureel met 15 miljoen euro omlaag te brengen.

De nettokernschuld steeg van 371 miljoen naar 383 miljoen euro, wat resulteerde in een schuldratio van 2,1 wat volgens Renewi was voorzien.

Renewi handhaafde de in oktober afgegeven outlook, met een stabiele omzet in 2023 en aanzienlijk sterkere EBIT-resultaten in de tweede helft van het boekjaar.

De resultaten van Mineralz & Water, waar de zand- en grindproductie werd opgestart, zullen in de tweede helft van het jaar sterk verbeteren, voorziet Renewi nog steeds. Zoals in oktober aangekondigd door Renewi, is het bedrijf bezig met een strategische heroriëntatie van de gemeentelijke activiteiten in het Verenigd Koninkrijk, waarvan de eerste resultaten worden verwacht in de eerste helft van 2024.