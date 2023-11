Beursblik: omzetgroei Aalberts vertraagt

(ABM FN-Dow Jones) Aalberts heeft dit jaar de omzetgroei zien vertragen. Dit verwachten analisten in aanloop naar de kwartaalupdate van het bedrijf op donderdag.

Aalberts presenteert donderdag vermoedelijk autonome groeicijfers over de periode januari tot en met oktober. ING en Jefferies mikken voor deze periode op een groei van circa 5 procent tegen een groei van 8,8 procent een jaar eerder. In de eerste zes maanden van dit jaar bedroeg de groei nog 5,6 procent.

"We verwachten een autonome krimp in de divisie duurzame gebouwen in de tweede jaarhelft, vooral door lagere volumes, en een positieve autonome groei in de Industrial-tak", aldus analist Tijs Hollestelle van ING. De autonome groei voor de hele groep schat Hollestelle in de eerste tien maanden op 5,1 procent.

Wel zal de groei in de Industrial-divisie lager liggen dan de "sterke" groei van 16,0 procent in de eerste helft van dit jaar.

Voor Building Technology verwacht Jefferies dat de vergelijkingsbasis in het derde kwartaal wat makkelijker was, nadat klanten vorig jaar nog hun voorraden afbouwden. Maar het momentum in nieuwbouw wordt wel zwakker, waarschuwde Jefferies.

Aalberts geeft ook meestal inzicht in de groei van het orderboek, maar is gestopt met het afgeven van een percentage hiervoor, zo merkte Hollestelle op. Bij de halfjaarresultaten, liet Aalberts weten dat het orderboek op een vergelijkbaar niveau lag als eind juni 2022. Eind oktober 2022 steeg het orderboek met 47 procent, aldus ING. "We verwachten een dergelijke groei niet dit jaar, gezien we niet inzichtelijk hebben waar het huidige orderboek uit bestaat."

De portefeuille van Aalberts is nog altijd van hoge kwaliteit, zo oordeelde ING, en is bovendien goed gespreid over verschillende regio's en eindmarkten. Dit geeft het aandeel een defensief karakter in het huidige volatiele economische klimaat. De balans van het bedrijf is "erg solide", aldus Hollestelle. "Desondanks zal ook Aalberts niet kunnen ontsnappen aan de impact van de hogere rentes op de vraag in zijn eindmarkten."

De impact van de hogere rentes op het segment duurzame gebouwen was al merkbaar in de eerste jaarhelft, aldus Hollestelle, waarbij het orderboek in zowel Europa als de VS terugliep. "Er zal een structureel lagere vraag zijn naar nieuwbouw, renovatie, commerciële gebouwen, woningen en in industrieel vastgoed, simpelweg vanwege de hoge inflatie en hogere financieringskosten."

In de eerste jaarhelft was de impact van de hogere rentes op Industrial nog niet te zien, maar er lijkt weinig zicht op groei, aldus ING.

Volgens Berenberg blijft de vraag in de halfgeleider-eindmarkten wel sterk en kan Surface Technology positief verrassen.

Berenberg merkte in zijn vooruitblik verder nog op dat de nieuwe CEO Stephane Simonetta inmiddels een paar weken aan het roer staat. Op korte termijn verwacht de bank geen grote strategische wijzigingen.

ING heeft een Houden advies op Aalberts met een koersdoel van 40,00 euro. Berenberg heeft een koopadvies met een koersdoel van 65,00 euro en ook volgens Jefferies is het aandeel koopwaardig.