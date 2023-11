Beursblik: Basic-Fit wil geruststellen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit zal donderdag tijdens zijn beleggersdag de markt gerust willen stellen over de winstgevendheid op langere termijn en het bedrijfsmodel. Dit verwacht analist Marc Zwartsenburg van ING woensdag in een rapport. Zwartsenburg maakt zich tegelijk zorgen dat een update over de doelstellingen voor 2023, met betrekking tot de groei van het ledenbestand, teleur kan stellen. Hij sluit niet uit dat het Basic-Fit niet lukt om tot minimaal 3,8 miljoen leden te komen, na de teleurstellende aanwas in september en het aanhoudend zwakke consumentenvertrouwen in het vierde kwartaal. Op basis van Google-data ziet Zwartsenburg evenwel wat verbetering in oktober ten opzichte van een maand ervoor. "Dus het wordt spannend of de doelstelling daadwerkelijk wordt behaald." De markt heeft dit echter al in zekere mate ingeprijsd, volgens ING. Het aandeel presteerde zwak in aanloop naar de beleggersdag, merkte de analist op. Analist Kris Kippers van Degroof Petercam denkt dat de beleggersdag voor wat geruststelling zal zorgen. Volgens Kippers zijn er vooral zorgen dat het premiumabonnement ‘kannibaliseert’. Met dit premiumabonnement mogen leden vrienden uitnodigen, en dat zou wellicht zorgen dat de ledengroei wat onder druk komt te staan. Degroof rekent voor dit jaar op 3,84 miljoen leden voor Basic-fit. ING heeft een koopadvies op Basic-Fit met een koersdoel van 43,75 euro. Degroof heeft een Houden advies met een koersdoel van 30,30 euro. Het aandeel steeg woensdag met 1,3 procent tot 25,20 euro. Bron: ABM Financial News

