TomTom start aandeleninkoop

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) TomTom gaat tot een bedrag van 50 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen. Dit maakte de navigatiespecialist maandag voorbeurs bekend. Het inkoopprogramma start op 30 oktober en duurt maximaal twaalf maanden. TomTom wil met dit geld ongeveer 7 procent van zijn gewone aandelen inkopen. De aandeelhoudersvergadering van afgelopen april heeft al ingestemd met een inkoop tot een limiet van 10 procent. De ingekochte aandelen zullen worden ingetrokken. TomTom wees maandag op de sterke vrije kasstroom die het bedrijf genereert. Die kwam in het derde kwartaal uit op 12,9 miljoen euro. Analisten hadden een negatieve vrije kasstroom voorzien. TomTom had aan het einde van september nog 325 miljoen euro in kas. Bron: ABM Financial News

