Petercam: Sligro neemt zorgen niet helemaal weg

(ABM FN-Dow Jones) Sligro heeft na de kwartaalupdate en beleggersdag op donderdag de huidige zorgen over onder meer de marktontwikkelingen en implementatie van SAP niet weg kunnen nemen. Dit stelde analist Fernand de Boer van Degroof Petercam vrijdag in een rapport.



Degroof Petercam schat in dat de ramingen voor 2025 fors kunnen worden verhoogd met 15 tot 20 procent, op basis van de uitgesproken ambities van Sligro.

Voor 2023 zullen de EBITDA-taxaties naar verwachting met 10 procent moeten worden verlaagd tot 130 miljoen euro. De ramingen voor 2024 blijven naar verwachting ongewijzigd.



Voor 2025 verwacht Sligro een omzet van 3 miljard euro met een marge van 7,1 tot 7,6 procent te kunnen realiseren. Degroof Peterdam voorziet zelf een omzet van 2,8 miljard euro en een EBITDA van 178 miljoen euro, exclusief tabak. Inclusief tabak komt Degroof uit op een omzet van 3,1 miljard euro in 2025.

Ondertussen is de bank bezorgd over de marktomstandigheden, vooral op de korte termijn, terwijl ook de nodige volatiliteit wordt verwacht. Sligro zelf verwacht dat de volumes de komende 15 tot 18 maanden onder druk blijven staan. Het FoodService Instituut, een kennisplatform in de foodsector, is iets optimistischer over de marktontwikkelingen met een verwachte groei van 3 procent voor 2024, merkte Degroof op. Daarnaast bestaat bij de bank enige onzekerheid over de SAP-implementatie.

Degroof Petercam handhaaft het Houden advies op Sligro. Het koersdoel, dat onder herziening was genomen, werd bepaald op 18,00 euro.

Het aandeel Sligro noteerde vrijdag op een rood Damrak 1,5 procent hoger op 16,16 euro.