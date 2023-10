Roularta neemt Nederlandse Helden Magazine over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Roularta Group neemt de titel Helden Magazine over via zijn dochterbedrijf Roularta Media Nederland. Dat maakte de Belgische mediagroep maandagochtend bekend, zonder financiële details te geven.



Oprichter en directeur Barbara Barend blijft verbonden aan het magazine. Roularta versterkt met de overname zijn positie in het sportsegment van de Nederlandse tijdschriftenmarkt. Eerder nam de mediagroep WGP Media over om voet aan de grond te krijgen in het segment mindfullness. Helden Magazine heeft 175.000 lezers van de printversie en 1,8 miljoen impressies digitaal. Ook is er een podcast die wordt beluisterd door 20.000 luisteraars per maand. Bron: ABM Financial News

