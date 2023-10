Microsoft krijgt Britse goedkeuring voor overname Activision Blizzard Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De overname van Activision Blizzard door Microsoft is goedgekeurd door de Britse toezichthouder. Dit maakte de Competition and Markets Authority vrijdagochtend bekend. Dit groene licht maakt de weg vrij voor het afronden van de deal. Als een grote verrassing komt de goedkeuring niet. Eind september bleek al dat Microsoft de zorgen bij de toezichthouder had weten weg te nemen, door de deal in een nieuwe vorm te gieten. Microsoft stelde toen voor dat Activision zijn cloudgaming-rechten verkoopt aan rivaal Ubisoft. Dit maakte het volgens CMA mogelijk om de deal goed te keuren. Microsoft zal voor de overname 69 miljard dollar betalen. Bron: ABM Financial News

