Samengaan Brill en De Gruyter zat al jaren in het vat

(ABM FN-Dow Jones) Een samengaan tussen Brill en De Gruyter zat al jaren in het vat. Dat stelde topman Peter Hendriks in een toelichting op een donderdag aangekondigd fusieplan.

Vanochtend kondigde Brill aan dat De Gruyter het bedrijf wil overnemen. De reden achter de deal is de sterke verandering van het uitgeversvak met de komst van het open access-bedrijfsmodel. Dat houdt in dat wetenschappelijke uitgevers niet meer worden betaald door de bibliotheken van de universiteiten die een boek kopen, maar door de wetenschappers, die, vaak met een toelage, zelf betalen voor de uitgave van hun boek.

"Dat is een fantastische ontwikkeling", zegt Hendriks. "Maar het heeft het wetenschappelijke uitgeversbedrijf wel totaal veranderd." De uitgever wordt steeds meer een dienstverlener die de auteurs tools biedt om de kwaliteit van hun boek te verhogen. Dat vergt grote investeringen, omdat de auteur zelf kan kiezen welke uitgever hem de beste waar voor zijn geld biedt.

Schaalgrootte was nodig en het samengaan met de grotere "tweelingbroer" De Gruyter zat al jaren in het vat, aldus de topman. De twee bedrijven kennen elkaar goed en zijn beide gericht op de geesteswetenschappen- en sociale wetenschappen. De Gruyter, dat een maatje groter is, dateert ook al uit het begin van de achttiende eeuw. Samen zijn ze in dit vakgebied straks een hele grote speler, waar niemand omheen kan, zo stelde de topman van Brill. Volgens Hendriks is er precies het goede evenwicht gevonden tussen schaal en behoud van identiteit.

Met de geplande fusie tussen de bedrijven kondigt, kort na jeneverbedrijf Lucas Bols, opnieuw een bedrijf met een lange Nederlandse historie zijn vertrek van de Amsterdamse beurs aan. Brill, van oudsher gelieerd aan de Universiteit van Leiden, dateert uit de zeventiende eeuw, en heeft met Porceleyne Fles ook een van de langstlopende beursnoteringen op het Damrak.

Het overnamebod van 27,50 euro per aandeel in contanten waardeert Brill op 51,5 miljoen euro en biedt een premie van bijna 40 procent op de slotkoers van woensdag.

Ruim zestig procent van de aandelen is al aangemeld onder dit bod, dat door het management wordt gesteund. De grote aandeelhouders Mont Cervin, Teslin Participaties, J.P. van Slooten Beheer, en Stichting John en Marine van Vlissingen Foundation zijn al aan boord.

Het fusiebedrijf moet De Gruyter Brill gaan heten en het kantoor in Leiden blijft daarin een belangrijke rol spelen. Het gecombineerde bedrijf heeft een jaaromzet van 134 miljoen euro en 750 medewerkers en zou 3.500 boeken en 800 tijdschriften per jaar gaan publiceren. Brill boekte in 2022 zelf een omzet van ruim 48 miljoen euro.

Vandaag begint het proces om de resterende aandeelhouders over de streep te trekken. Brill verwacht de overname in het tweede kwartaal van volgend jaar te kunnen afronden.