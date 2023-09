Stabiele resultaten Nike

(ABM FN-Dow Jones) Nike heeft in het eerste kwartaal van zijn lopende boekjaar vrijwel stabiele resultaten behaald. Dat maakte de sportartikelenfabrikant donderdag nabeurs bekend.



"Met een gezonde markt en opnieuw een kwartaal van merk- en bedrijfsmomentum versterken we onze basis voor duurzame, winstgevende groei op de lange termijn", zei CFO Matthew Friend in een toelichting.



De winst daalde in het kwartaal eindigend op 31 augustus met 1 procent op jaarbasis tot 1,5 miljard dollar. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een winst van 1,17 miljard dollar. De winst per aandeel van 0,94 dollar lag op jaarbasis 1 procent hoger.



De omzet steeg met 2 procent op jaarbasis, van 12,7 miljard naar 12,9 miljard dollar, waar de markt rekende op 13 miljard dollar. Zonder wisselkoerseffecten steeg de omzet ook met 2 procent.



In China steeg de omzet met 5 procent in het afgelopen kwartaal. In Noord-Amerika was sprake van een omzetdaling van 2 procent. In de andere regio's stegen de opbrengsten wel.



De brutomarge daalde op jaarbasis met 10 basispunten tot 44,2 procent, voornamelijk door hogere productkosten en ongunstige wisselkoersveranderingen, grotendeels gecompenseerd door strategische prijsacties.



De waarde van de voorraden kwam uit op 8,7 miljard dollar, 10 procent lager op jaarbasis, vooral door een daling in het aantal eenheden, gedeeltelijk gecompenseerd door de productmix en hogere inkoopkosten. Aan het eind van het vierde kwartaal kwam de waarde van de voorraden uit op 8,5 miljard dollar.



Nike gaf eerder aan dat het voor het huidige boekjaar 2024 rekent op een omzetgroei van gemiddeld 5 procent.



De resultaten van Nike worden door de markt gezien als een indicatie van de vraag naar consumentengoederen, aangezien inflatie en hogere rentetarieven de consumentenuitgaven blijven drukken, met name die buiten de eerste levensbehoeften. Marktkenners wijzen daarbij ook op de hervatting van de aflossingen van studieschulden in de VS, die in de komende maanden mogelijk druk kunnen zetten op de resultaten van retailers als Nike, omdat jonge Amerikanen daardoor minder te besteden hebben.



Het aandeel Nike noteerde donderdag nabeurs anderhalf procent hoger.

Bron: ABM Financial News