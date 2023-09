Disney verdubbelt investering in pretparken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Entertainmentbedrijf Walt Disney wil fors meer investeren in zijn pretparken. Dat maakte het Amerikaanse bedrijf dinsdag bekend. De geplande kapitaalinvesteringen gedurende ongeveer tien jaar worden bijna verdubbeld tot ruwweg 60 miljard dollar. Het geld gaat onder andere naar de uitbreiding en verbetering van pretparken in de Verenigde Staten en elders en een verdubbeling van de capaciteit van de cruiseschepen, door de toevoeging van drie cruiseschepen in de komende jaren. Het bedrijf houdt dinsdag een beleggersdag bij Disney World in Orlando, waarbij de focus ligt op investeringen in ervaringen die gebruik maken van Disney-verhalen. Zo worden Disneyland in Hongkong, Walt Disney Studios Park in Parijs en een Disney Resort in Tokyo uitgebreid met terreinen waar de Disney-film Frozen het thema is. In Shanghai, het nieuwste van de twaalf Disney-parken, komt een afdeling gebaseerd op de film Zootopia. Volgens Disney zijn er wereldwijd meer dan 700 miljoen mensen die een sterke affiniteit hebben met Disney, maar die nog niet een van de pretparken hebben bezocht. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.