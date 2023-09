Video: beursgenoteerd vastgoed ligt er wat beter bij - ING Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING Investment Office is minder negatief over vastgoed geworden. Dit zei investment manager Simon Wiersma van ING voor de camera van ABM Financial News op Beursplein 5. "We zijn wat positiever geworden over vastgoed in de afgelopen maand. Vorig jaar heeft vastgoed het heel erg slecht gedaan op de beurs." Klik hier voor: beursgenoteerd vastgoed ligt er wat beter bij Die slechte prestatie schrijft Wiersma toe aan de sterk opgelopen rentes. En ook de grote problemen bij Chinese vastgoedbedrijven zetten druk op het sentiment in de sector. Inmiddels is al "heel veel slecht nieuws in de koersen ingeprijsd". En de boekwaardes liggen volgens Wiersma een stuk hoger dan de beurswaarderingen op dit moment. Daardoor is de 'korting' historisch hoog. ING verhoogde daarom de weging voor vastgoed van Onderwogen naar Neutraal. Interessante aandelen zijn volgens Wiersma bijvoorbeeld Vonovia en Unibail-Rodamco-Westfield. Wel waarschuwde Wiersma dat de vooruitzichten voor de sector nog altijd "niet supergoed" zijn. Bron: ABM Financial News

