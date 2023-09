Beursblik: Barclays verhoogt koersdoelen verzekeraars Benelux Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft de koersdoelen voor de Nederlandse verzekeraars Aegon, ASR Nederland en NN Group licht verhoogd, net als die voor het Belgische Ageas, in aanloop naar een bijeenkomst van verzekeraars volgende week in New York. De bank noemt als belangrijkste thema de hoge solvabiliteit van veel verzekeraars na de halfjaarcijfers, wat de mogelijkheid van verrassingen op het gebied van dividend met zich meebrengt. Als ook de tweede helft van het jaar weer veel kapitaal wordt gegenereerd, zouden herverzekeraars, AXA of Zürich, weleens kunnen verrassen, denkt de bank. Een ander thema is het nieuwe verslagkader IFRS17. Voor de winst van bepaalde verzekeringsbedrijven kan dit nog tot volatiliteit leiden en dat kan sommige beleggers afschrikken. Europese verzekeraars zijn daarbij meer voorspelbaar en consistent dan Britse, meent Barclays. Een derde thema is prijsverhogingen. Europese schadeverzekeringen en vooral autoverzekeringen beginnen steeds duurder te worden, met de grootste verhogingen op de Britse markt, die ook het minst winstgevend is. Herverzekeraars hebben de prijzen echter al sterk verhoogd en zullen mogelijk de prijzen matigen of zelfs verlagen, denkt Barclays. In de vragenlijsten voor verzekeraars die Barclays publiceerde in het rapport valt een vraag op naar de relatief grote hypothekenportefeuilles van de Nederlandse verzekeraars, waaronder NN Group. De bank vraagt zich af waarom dit nog een aantrekkelijke belegging is. Barclays verhoogde het koersdoel voor Aegon van 5,50 naar 5,70 euro, voor ASR van 55,00 naar 56,20 euro, voor Ageas van 50,00 naar 51,00 euro en voor NN van 51,00 naar 52,30 euro. Het advies voor Aegon bleef Gelijkgewogen en voor de andere drie Overwogen. Bron: ABM Financial News

