ING verwacht sterke instroom klanten bij Van Lanschot Kempen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Van Lanschot Kempen

(ABM FN-Dow Jones) Van Lanschot Kempen zal donderdag 24 augustus een flinke toename van het beheerd vermogen rapporteren, dankzij een sterke instroom van particuliere en zakelijke klanten. Dat is de verwachting van ING voor de halfjaarcijfers van de bank uit Den Bosch. Analisten rekenen gemiddeld op een stijging van de inkomsten van 293 miljoen naar 338 miljoen euro, vooral door de hogere rentebaten, die stijgen van 70 miljoen naar 112 miljoen euro. De operationele kosten stijgen naar verwachting van 216 miljoen naar 238 miljoen euro, wat een nettoresultaat moet opleveren van 67 miljoen euro, bijna de helft meer dan de 45 miljoen euro van een jaar eerder. De winst per aandeel stijgt van 1,10 naar 1,61 euro, verwachten de analisten. Het beheerd vermogen groeide naar verwachting van analist Jason Kalamboussis van ING met 11,5 procent, van 102,8 miljard tot 114,6 miljard euro. Voor dit cijfer is er geen consensusverwachting. Zowel bij de Private Bank als bij de Wholesale zakenbank rekent de analist op een instroom van 1,7 miljard euro in het tweede kwartaal. Van Lanschot Kempen publiceert de resultaten 24 augustus voorbeurs. ING heeft een koopadvies op het aandeel. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.