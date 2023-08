Beursblik: trage jaarstart SBM Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore heeft een trage jaarstart achter de rug, maar de tweede jaarhelft zal beter worden. Dit stelde analist Luuk van Beek van Degroof Petercam donderdag in een rapport. Nadat SBM de impact van de mondiale verstoringen in de aanvoerketens tot op heden wist te beperken, ondervindt de oliedienstverlener nu wat druk, zag Van Beek. Toch werd de outlook voor dit jaar door SBM gehandhaafd. "Dit laat zien dat de situatie onder controle is", meent de analist. "We verwachten dan ook dat SBM in de tweede jaarhelft een inhaalslag zal maken." Het bestuur blijft volgens Van Beek vertrouwen houden in de orderinstroom, gezien de sterke fundamenten van de markt en het feit dat SBM nog twee Fast4Ward-hulls beschikbaar heeft voor toekomstige projecten. Van Beek zal opnieuw naar zijn taxaties kijken, maar verwacht geen grote aanpassingen te hoeven doen. Degroof Petercam handhaafde het koopadvies op SBM Offshore met een koersdoel van 25,00 euro. Het aandeel verloor donderdag 8,3 procent tot 12,69 euro. Bron: ABM Financial News

