Vertekende winstgroei bij Kraft Heinz

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kraft Heinz heeft in het tweede kwartaal de nettowinst op jaarbasis enorm zien stijgen, nadat de onderneming in het tweede kwartaal vorig jaar een boekhoudkundige afschrijving deed. Dit bleek woensdagmiddag uit de kwartaalrapportage van de voedingsmiddelenproducent. In een toelichting zei CEO Miguel Patricio dat Kraft Heinz moeite had het marktaandeel in de VS te verdedigen. De maatregelen die het bedrijf in het eerste kwartaal presenteerde, sorteren volgens de topman echter effect. "Daarom herhalen we onze outlook voor het hele jaar." De nettowinst steeg met maar liefst 278 procent tot 1,0 miljard dollar. Kraft Heinz boekte afgelopen kwartaal winst op grondstoffenhedges, terwijl dit vorig jaar nog een verlies was. De brutowinst steeg met 14,0 procent. In het tweede kwartaal steeg de omzet met 2,6 procent, of 4,0 procent op autonome basis tot 6,7 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel steeg van 0,70 naar 0,79 dollar. Dat was iets meer dan de 0,76 die analisten volgens FactSet hadden voorzien. Outlook Kraft Heinz rekent voor 2023 nog altijd op een aangepaste winst per aandeel van 2,83 tot 2,91 dollar. Analisten rekenen op 2,89 dollar. De aangepaste brutomarge zal dit jaar met 125 tot 175 basispunten stijgen, verwacht het bedrijf, terwijl de omzet autonoom met 4 tot 6 procent zal toenemen. In de handel voorbeurs lijkt het aandeel woensdag 1,1 procent lager te openen. Bron: ABM Financial News

