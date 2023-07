Advertentie-inkomsten Twitter gehalveerd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De advertentie-inkomsten van Twitter zijn met 50 procent gedaald. Dit meldde CEO Elon Musk zaterdagavond. Volgens Musk heeft de microblogdienst ook een negatieve kasstroom omdat de schuldenberg hoog is. Twitter moet "een positieve cashflow bereiken voordat we de luxe hebben van iets anders," zei Musk in een tweet. In april zei Musk nog dat het bedrijf "ruwweg break-even" draaide omdat adverteerders die het platform na zijn overname hadden verlaten, terugkeerden. De slechte cijfers komen op het moment dat Facebook-moeder Meta een eigen microblogdienst heeft gelanceerd, Threads. In de dagen na de lancering eerder deze maand, liep het aantal gebruikers van Threads op naar 100 miljoen. Onderzoeksfirma's Sensor Tower en Similarweb meldden de afgelopen dagen wel dat het aantal actieve dagelijkse gebruikers van Threads is gedaald, net als de tijd die wordt doorgebracht op de app. Dit zou onder meer te wijten zijn aan het gebrek aan boeiende content. Bron: ABM Financial News

