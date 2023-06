Unibail-Rodamco-Westfield voltooit ruilbod hybride obligaties Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Unibail-Rodamco-Westfield heeft een ruilbod van hybride obligaties afgerond en daarmee de schulden verder verlaagd. Dit meldde het vastgoedbedrijf dinsdag. Het gaat om bestaande hybride obligaties met een eerste herzieningsdatum op 25 oktober 2023 voor een totale waarde van 1,25 miljard euro. Die konden beleggers tussen 20 juni en 26 juni omruilen voor nieuwe, in euro's uitgedrukte, eeuwigdurende hybride obligaties, met een coupon van 7,25 procent en, indien van toepassing, een contant bedrag. Volgens Unibail-Rodamco-Westfield werd voor een totaalbedrag van 1,15 miljard euro aan bestaande obligaties aangemeld. Dat komt overeen met een deelnamepercentage van 92 procent, aldus het bedrijf. Daarmee is voldaan aan de minimale vereiste van 500 miljoen euro aan obligaties die onder het ruilbod aangemeld moesten worden om de nieuwe uitgifte mogelijk te maken, aldus Unibail-Rodamco-Westfield. Als gevolg daarvan zal 995 miljoen euro aan nieuwe obligaties worden uitgegeven en zal een totaal contant bedrag van 155 miljoen euro worden uitgekeerd. Hiermee komt voor 1,15 miljard euro aan bestaande obligaties te vervallen en neemt de totale hybride portefeuille van het bedrijf af tot 1.845 miljoen euro, of een daling van 7,76 procent. De kredietratings van Unibail-Rodamco-Westfield blijven ongewijzigd als gevolg van de voltooiing van deze transactie, aldus het bedrijf. Bron: ABM Financial News

