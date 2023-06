Beursblik: Goldman Sachs zet Unibail-Rodamco op de kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft maandag het advies voor Unibail-Rodamco-Westfield verhoogd van Neutraal naar Kopen en het koersdoel van 61,00 naar 63,00 euro. Dit bleek uit een sectorrapport van de Amerikaanse zakenbank. Het consumentenvertrouwen in de eurozone is dit jaar verbeterd en Goldman verwacht dat de groei van het besteedbaar inkomen van huishoudens zal versnellen in 2023, vooral gedreven door hogere lonen en lagere energiekosten, aldus de zakenbank. De prestaties van retailers hebben dan ook positief verrast. In dit licht ziet Goldman drie belangrijke redenen om aandelen Unibail Rodamco te kopen. Ten eerste verwacht men dat de operationele prestaties positief zullen verrassen gezien de veerkrachtige macro-omgeving voor consumenten en een consolidatie naar de beste fysieke ruimtes. Ten tweede is de gemiddelde looptijd van de schulden van Unibail met circa 8 jaar en 13,7 miljard euro aan liquiditeit goed beheersbaar. Ten slotte vinden de analisten de verwachting voor de winst per aandeel Unibail door de markt te laag. Dit geldt zowel voor de onderliggende huurinkomsten als voor de rentekosten. Het aandeel Unibail noteert maandag 2,2 procent hoger op 47,88 euro. Bron: ABM Financial News

