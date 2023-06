Berenberg: vooruitzichten Europese banken blijven positief Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De vooruitzichten voor de Europese banken blijven goed. Dit stelden analisten van Berenberg vrijdag in een rapport. De analisten hebben afgelopen week 24 zogeheten 'speed dates' georganiseerd met de investor relations teams van Europese banken en financiële bedrijven. Tijdens deze bijeenkomsten kwamen er drie consistente boodschappen naar voren. Hoewel het per regio kan verschillen, weten de banken te profiteren van de stijgende rente. Ook blijft de kwaliteit van de leningenportefeuille nog op peil. Tot slot zijn de banken goed voorbereid op een mogelijke verslechtering van de economische vooruitzichten. Dit laatste wordt overigens het meest genoemd als risico. Deze bevindingen zorgen ervoor dat het analistenteam van Berenberg gerust is gesteld over de houdbaarheid van de rendementen van Europese banken. De analisten vinden nog altijd dat de sector ondergewaardeerd is, aangezien Europese banken handelen op basis van slechts 6,3 keer de verwachte winst per aandeel over één jaar. Dit is circa 35 procent lager dan het langetermijngemiddelde. Berenberg heeft een koopaanbeveling op ING. Het advies voor zowel ABN Amro als KBC is Houden. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.