Beursblik: Bank of America haalt Besi van kooplijst

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het advies voor BE Semiconductor Industries verlaagd van Kopen naar Neutraal, en het koersdoel van 126,00 naar 105,00 euro. Analist Didier Scemama sprak in een rapport van een "teleurstellende" beleggersdag. Hij wees daarbij specifiek op de vertraging bij de adoptie van hybrid bonding in smartphones. Waar aanvankelijk werd gerekend op 2024 en 2025, wordt dit nu 2027 en 2028, aldus de analist. En voor het geheugensegment wordt nu uitgegaan van 2025 en 2026. Om die reden verlaagde Scemama zijn omzettaxaties voor hybrid bonding in 2024 en 2025 met respectievelijk 40 en 24 procent, wat resulteert in een verlaging van de taxaties van Bank of America voor de groepsomzet met 12 en 9 procent, en voor de EBITDA met 17 en 12 procent. "Een push-out van 2 tot 3 jaar in combinatie met een piekwaardering noopt ons tot een afwaardering", meent Scemama. Eventuele orders voor kunstmatige intelligentie, ofwel AI, die Besi in het tweede kwartaal binnenhaalt, zijn al ingeprijsd, voegde hij toe. Er is in de ogen van de analist op korte termijn weinig dat de koers nog omhoog kan jagen. "Maar we blijven fan van het verhaal op middellange termijn en de sterke positie van Besi in hybrid bonding", schreef Scemama. Het aandeel Besi daalt donderdag bijna 2 procent naar 91,88 euro. Bron: ABM Financial News

