Beursblik: ontkoppeling Prosus en Naspers goed plan

(ABM FN-Dow Jones) Prosus en Naspers kunnen hun wederzijdse belangen dit jaar opheffen en dat zou verborgen aandeelhouderswaarde kunnen ontsluiten. Dat stelde Barclays donderdag in een rapport.

Bij de beleggersdag in december 2022 sprak de directie van een "vereenvoudiging" van de structuur van Prosus en Naspers, en sindsdien wachten de analisten van Barclays op een bericht over een mogelijke ontvlechting van de wederzijdse belangen.

Dit is belangrijk, omdat de aandeleninkopen door Naspers anders waarschijnlijk volgend jaar moeten ophouden, stelde Barclays. Als dit besluit wordt genomen, dan bevestigt dit de beleggingsvisie van de bank, dat de bedrijven over een lange termijn aanzienlijke waarde kunnen creëren door eigen aandelen in te kopen voor een fors deel van de totale marktkapitalisatie en tegen een forse korting.

De timing van een ontvlechting is moeilijk te beoordelen, omdat het zeer complex is om toestemming te krijgen van toezichthouders in Zuid-Afrika.

In een optimistisch scenario zouden Naspers en Prosus bij publicatie van de jaarcijfers in juni een aankondiging kunnen doen, maar de kans is groot dat dit pas in de tweede helft van het jaar of in 2024 groen licht krijgt, en het risico bestaat dat het helemaal niet mag doorgaan. Als de ontkoppeling langer duurt, kan Naspers genoodzaakt worden om tijdelijk te stoppen met aandelen inkopen en dat zou slecht zijn voor de koers, denkt de bank.

De korting op de boekwaarde van Prosus is momenteel rond 34 procent, terwijl het aandeel Naspers wordt verhandeld tegen een korting van 16 procent ten opzichte van Prosus. Als de ontkoppeling tussen de twee aandelen wordt aangekondigd, zou de korting aanzienlijk afnemen.

Voor de jaarcijfers richt Barclays zich vooral op de aanwending van 5 miljard dollar aan kapitaalinvesteringen en de versnelling naar winstgevendheid van de e-commerce-portefeuille, wat een positieve toon kan geven aan het rapport.

Barclays heeft een Gelijkgewogen advies voor zowel Prosus en Naspers. Het koersdoel voor Prosus werd door Barclays licht verhoogd van 84,90 tot 86,80 euro. Voor Naspers ging het koersdoel van 4.115 naar 4.255 Zuid-Afrikaanse rand.