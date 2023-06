GameStop stuurt CEO weg Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN) GameStop heeft CEO Matthew Furlong ontslagen en heeft de activistische belegger Ryan Cohen aangesteld als uitvoerend voorzitter. Dit werd woensdagavond bekendgemaakt. Een reden voor het ontslag werd niet genoemd. Furlong stond twee jaar lang aan het roer van de Amerikaanse retailer. In een reactie op Twitter zei Cohen kort na de aankondiging van zijn benoeming: "Niet voor lang". In reactie op het nieuws, maakte het aandeel GameStop woensdag nabeurs een koersval van ruim 19 procent. Cijfers GameStop kwam ook met cijfers. Daaruit bleek dat het bedrijf in het eerste kwartaal nog altijd een verlies boekte van 50,5 miljoen dollar, ofwel 0,17 dollar per aandeel. Het verlies was wel minder groot dan de 157,9 miljoen een jaar eerder. De omzet daalde van 1,38 naar 1,24 miljard dollar. De verkoop van games als The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en Hogwarts Legacy hield de omzet op peil. Aan het einde van het eerste kwartaal had GameStop bijna 1,1 miljard dollar in kas. Bron: ABM Financial News

