Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag lager gesloten, en leverde de winst in die maandag werd geboekt nadat Saoedi-Arabië aankondigde de productie in juli tijdelijk te verlagen met 1 miljoen vaten per dag. Een juli-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,6 procent lager op 71,74 dollar op de New York Mercantile Exchange. De markt heeft enige geruststelling nodig dat de andere OPEC+-landen geen misbruik maken van Saoedi-Arabië en zich geheel zullen houden aan de eerder afgesproken productiebeperkingen, zei Fawad Razaqzada van StoneX. "Rusland kan de voornaamste schuldige zijn, omdat Moskou zo veel mogelijk olie wil verkopen om zijn langdurige oorlog met Oekraïne te financieren." Bron: ABM Financial News

