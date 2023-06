Bemoedigende GLGP5201-data voor Galapagos Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De nieuwe strategie van Galapagos is gericht op het genereren van celtherapieën van de volgende generatie, zo merkt Kepler Cheuvreux op. Om de ambities waar te maken kondigde het bedrijf in juni 2022 de overname aan van zowel CellPoint voor 225 miljoen euro als van AboundBio voor 14 miljoen dollar. Galapagos heeft een samenvatting vrijgegeven met de eerste gegevens van de lopende fase I/II-studie van GLPG5201, een point-of-care vervaardigde CAR-T-kandidaat, bij patiënten met recidiverende/refractaire chronische lymfatische leukemie, met of zonder Richter's Transformation (RT). Tot nu toe zijn de eerste veiligheids- en werkzaamheidsgegevens bemoedigend. De analyse van de eerste zeven patiënten toonde inderdaad een waargenomen objectief responspercentage van 100 procent en er is een volledige respons waargenomen bij zes van de zeven patiënten. Bovendien waren bijwerkingen consistent met de bekende toxiciteiten van CD19 CAR-T-behandeling met het optreden van een single cytokine release syndrome van graad 2. Bovendien werd geen neurotoxiciteit waargenomen. Kepler Cheuvreux handhaaft een Houden-advies voor het aandeel met een koersdoel van 79 euro. Op de beurs noteert het aandeel Galapagos dinsdagmorgen 0,4 procent lager op 38,66 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.