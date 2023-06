Amerikaanse dienstensector groeit nog maar fractioneel - ISM Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De groei in de Amerikaanse dienstensector is in mei flink afgenomen, tegen de verwachting in. Dit bleek maandag uit cijfers van Institute for Supply Management. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector daalde van 51,9 in april naar 50,3 afgelopen maand. De markt rekende op een indexcijfer van 52,3. De dienstensector groeide in 35 van de laatste 36 maanden. Inkoopdata van S&P Global toonden eerder vanmiddag voor de Amerikaanse dienstensector in mei juist een groeiversnelling. Deze index steeg van 53,6 naar 54,9. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, waar minder dan 50 krimp betekent. Bron: ABM Financial News

