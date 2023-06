AEX licht hoger van start gegaan, koersstijging IMCD en Shell Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong 0,2 procent hoger op 766,20 punten, terwijl de Midkap 0,4 procent won. Onder de hoofdaandelen won alleen IMCD meer dan een procent. Shell klom daarnaast een procent na een opleving van de olieprijzen vanochtend in reactie op een nieuwe olieproductieverlaging door Saoedi-Arabië. UMG was met een verlies van 0,8 procent de grootste daler. In de AMX wonnen OCI en Just Eat Takeaway ongeveer anderhalf procent. Alfen was de dissonant met een verlies van twee procent op 65,44 euro. Berenberg verlaagde het koersdoel voor Alfen stevig, maar handhaafde wel het koopadvies. Door een veranderende omzetmix voorziet Berenberg margedruk in de komende jaren. In de AScX won Azerion drie procent, terwijl Avantium bijna vier procent prijs moest geven. Bron: ABM Financial News

