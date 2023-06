Valuta: Britse pond verrast de markt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Daar waar de markt tot voor kort neutraal gepositioneerd was ten opzichte van het Britse pond, is er nu een duidelijke draai in de koers zichtbaar, volgens valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst. "Het Britse pond heeft wel eens de neiging los te staan van de Britse fundamentals en zelfs van het monetaire beleid. Maar uiteindelijk keert de wal het schip en past de markt zich aan", volgens de marktkenner. In mei verhoogde de Bank of England de rente voor een "recordbrekende" 12e achtereenvolgende vergadering. Daarmee staat de Bank Rate nu op 4,50 procent, het hoogste niveau sinds 2008. Verder is de BoE positiever over de verwachte groei van de Britse economie, "waardoor het risico op een recessie lijkt te zijn verkleind", aldus Derks. Volgens de valutaspecialist van iBanFirst blijft de inflatie echter hardnekkig hoog in het Verenigd Koninkrijk, "wat de kans op verdere verkrapping door de Bank of England waarschijnlijk maakt." De markt rekent inmiddels op een piekrente van bijna 5 procent, een niveau dat naar verwachting in september wordt bereikt. "We zien nu dat dit doorsijpelt in de valutamarkten en het pond uit de range 0,87-0,89 is gebroken en nu onder het 0,86 niveau noteert. Op naar 22 juni wanneer de BoE haar nieuwe rentebesluit bekendmaakt, maar eerst de week ervoor nog de Fed en ECB", besluit Derks. Bron: ABM Financial News

