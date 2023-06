Dell Technologies presteert beter dan verwacht ondanks winsthalvering Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Dell Technologies heeft in het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht, hoewel de winst halveerde. Dit bleek uit de kwartaalcijfers van het Amerikaanse IT en computerbedrijf. "We hebben goed gepresteerd", zei co-CEO Chuck Whitten, “ondanks de economische tegenwind”. Daarbij bleef Dell de prijzen verhogen en de kosten verlagen. Ook de aanvoerketen normaliseerde. Dell boekte het afgelopen kwartaal, dat eindigde op 5 mei, een nettowinst van 578 miljoen dollar, ofwel 0,79 dollar per aandeel, in vergelijking met 1,1 miljard dollar, ofwel 1,37 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. De aangepaste winst bedroeg 1,31 dollar, tegen 1,84 dollar in dezelfde periode vorig jaar. De omzet daalde met 20 procent van 26,1 miljard dollar naar 20,9 miljard dollar. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst van 0,86 dollar per aandeel op een omzet van 20,1 miljard dollar. Outlook In een toelichting op de cijfers zei Dell voor het lopende kwartaal een vergelijkbare omzetdaling te voorzien. CFO Yvonne McGill voorspelde een omzet van 20,2 tot 21,2 miljard dollar, terwijl analisten rekenen om een omzet van 21,2 miljard dollar. Het aandeel Dell Technologies noteerde vrijdag voorbeurs 2,6 procent lager. Bron: ABM Financial News

