Minder winst voor Holland Colours in uitdagend jaar

(ABM FN-Dow Jones) Holland Colours heeft een uitdagend boekjaar afgesloten met een bescheiden omzetgroei en een lagere winst. Dat maakte de kleurstoffenfabrikant uit Apeldoorn donderdag bekend.

Het bedrijf kampte met de oorlog in Oekraïne en coronabeperkingen in China, een stijgende inflatie en rente, voorradenafbouw door klanten en voorzichtigheid die de volumes drukte. De hogere inkoopprijzen kon het bedrijf doorberekenen aan klanten, stelde het bedrijf.

De omzet groeide met 0,8 procent tot 111,4 miljoen euro. Daarbij zit een meevaller van 6,2 miljoen euro door de omrekening van dollars naar euro's. Het boekjaar eindigde op 31 maart.

De nettowinst daalde van 10,2 miljoen euro een jaar eerder naar 5,9 miljoen euro. De winst per aandeel ging van 11,83 naar 6,82 euro.

Holland Colours stelt een dividend voor van 2,95 miljoen euro, of 3,41 euro per aandeel.

De regio Europa, Midden-Oosten, India en Afrika zag de omzet met bijna 7 procent dalen, door lagere verkoopvolumes, vooral in de tweede helft van het jaar. In het vierde kwartaal was er wel enig herstel, na een zwak derde kwartaal. In Azië ging de omzet met meer dan 9 procent omlaag door lagere volumes. In de Amerika’s steeg de omzet wel, 1,1 procent, in dollars, dankzij hogere prijzen, aldus het bedrijf. De volumes daalden.

Het operationele resultaat ging van 13,6 miljoen naar 7,3 miljoen euro en de marge daalde van 46,7 procent naar 43,5 procent, vooral door de duurdere grondstoffen.

De operationele kosten stegen afgelopen jaar met 8 procent tot 41,2 miljoen euro, vooral door hogere loon- en energiekosten.

De hogere rente drukt de activiteit in de bouw, die de grootste markt is voor Holland Colours in Europa en Noord-Amerika, stelde het bedrijf donderdag in zijn vooruitblik. De verpakkingsmarkt is minder gevoelig voor de economische cyclus. Holland Colours geeft geen financiële verwachtingen af.