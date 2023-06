Pharming verkoopt PRV aan Novartis Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Pharming heeft een zogeheten priority review voucher, kortweg PRV, verkocht aan Novartis. Dit maakte het biotechbedrijf donderdag voorbeurs bekend. De PRV voor zeldzame kinderziekten wordt verkocht voor een vooraf overeengekomen bedrag van 21,1 miljoen dollar. Pharming verkreeg de PRV van de Amerikaanse Food and Drug Administration in maart 2023, in verband met de goedkeuring van Joenja. Conform de voorwaarden in een exclusieve licentieovereenkomst voor leniolisib met Novartis uit augustus 2019, had Novartis het recht om de PRV van Pharming te kopen voor een contractueel vooraf overeengekomen percentage van de waarde van de PRV. "De verkoop van de PRV zal de financiële positie van Pharming verder versterken en helpen bij de financiering van ontwikkelingen in de pijplijn", aldus financieel topman Jeroen Wakkerman in een toelichting op de verkoop. Een PRV kan worden verstrekt aan de aanvrager van goedkeuring voor een geneesmiddel voor zeldzame kinderziekten en geeft de houder ervan recht op een beoordeling met voorrang van een New Drug Application (NDA) of een Biologics License Application (BLA). Bron: ABM Financial News

