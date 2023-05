Azerion bespaart meer kosten en boekt meer omzet

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Azerion heeft goede vooruitgang geboekt met zijn initiatieven om de verschillende technologieën, teams, merken, kantoren en backoffice-activiteiten te integreren en te consolideren en zag in de eerste drie maanden van dit jaar zowel de omzet als de EBITDA met dubbele cijfers stijgen. Dit maakte de Nederlandse computerspelontwikkelaar en -uitgever woensdagochtend bekend in een update over het eerste kwartaal, waarin ook de outlook werd herhaald.

Het zal naar verwachting resulteren in jaarlijkse besparingen van ten minste 15 miljoen euro in vergelijking met de basislijn van januari 2023. Dit is een "significante verbetering" ten opzichte van de eerder gecommuniceerde verwachting van minimaal 10 miljoen euro besparingen op jaarbasis, aldus Azerion.

Azerion heeft verschillende overnames gedaan op het gebied van advertenties, de technologie die daarbij komt kijken en digitale content.

De integratie-inspanningen zullen naar verwachting doorgaan in het tweede en derde kwartaal van 2023 om het platform van Azerion efficiënter te maken en verder op te schalen. Deze inspanningen omvatten de uitrol van de overgenomen producten en diensten in alle regio's waar Azerion actief is. Het bedrijf streeft naar één enkel aanbod aan adverteerders en uitgevers, evenals rebranding van producten, entiteiten en juridische fusies en overgenomen dochterondernemingen, aldus Azerion.

In de loop van 2023 zullen meer updates worden verstrekt.

Woensdag kwam Azerion ook met cijfers.

In het eerste kwartaal boekte Azerion een omzet van 112,7 miljoen euro, tegen 94,4 miljoen euro in dezelfde periode in 2022. Dat is een stijging van 19,4 procent, vooral te danken aan groei van het Platform segment.

De aangepaste EBITDA steeg van 5,9 naar 8,7 miljoen euro en de marge van 6,3 naar 7,7 procent.

CEO Umut Akpinar zei te verwachten dat de onderliggende winstgevendheid in het lopende tweede kwartaal verder zal verbeteren.

Outlook

Azerion herhaalde woensdag de outlook. Dat wil onder meer zeggen een aangepaste EBITDA van minimaal 75 miljoen euro in 2023 op een omzet van circa 560 miljoen euro.

Azerion rekent daarna op een omzetgroei van ongeveer 15 procent per jaar en een 14 tot 16 procent stijging van de aangepaste EBITDA.